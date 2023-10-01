СССР и Россия, фантомные боли

YYYYYYY XXXXXXX

Бредятина и враньё, сколько уже можно приводить примеры, которые не соответствуют действительности.То что поголовье КРС было 65 млн. и закупали фураж, а сейчас 8 млн. и продаём хорошее зерно, а едим, ну знаете какой хлеб. Допускаю, что "эти" даже не вникают в нужды народа...И так во всём, кому стало лучше жить от того, что это построили, что нефти больше, жилья больше по ипотеке, а не бесплатно, кому? Миллеру, сечину 5 000 000 рублей в день или пенсионеру на 15000 в месяц, или Матвиенко на обеды 5000 в день, кому на Руси жить хорошо. Врут и заставляют молодёжь верить. Придет время для их раскаяния, но сможет ли народ простить...