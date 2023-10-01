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СССР и Россия, фантомные боли

СССР и Россия, фантомные боли

Недавно узнал, что в специальных службах, в частности в ФРГ, занимающихся мониторингом российских «пропагандистских» ресурсов, сотрудникам запрещено погружаться в российский эфир более, чем на 4 часа в день.

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Комментарии
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Владимир Барышев
А все ли современные энергоресурсы, сегодня принадлежат самой России?  Александр можете ответить честно ?
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1 д.
YYYYYYY XXXXXXX
Бредятина и враньё, сколько уже можно приводить примеры, которые не соответствуют действительности.То что поголовье КРС было 65 млн. и закупали фураж, а сейчас 8 млн. и продаём хорошее зерно, а едим, ну знаете какой хлеб. Допускаю, что &quot;эти&quot; даже не вникают в нужды народа...И так во всём, кому стало лучше жить от того, что это построили, что нефти больше, жилья больше по ипотеке, а не бесплатно, кому? Миллеру, сечину 5 000 000 рублей в день или пенсионеру на 15000 в месяц, или Матвиенко на обеды 5000 в день, кому на Руси жить хорошо. Врут и заставляют молодёжь верить. Придет время для их раскаяния, но сможет ли народ простить...
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1 д.
YYYYYYY XXXXXXX
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1 д.

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