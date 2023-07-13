В Чехии удивились украинским беженцам, едущим в отпуск на Украину

Украинские беженцы едут из Чехии на родину в отпуск, сообщила газета Hlavné správy 13 июля. По информации издания, билеты из Чехии на Украину на июль и август распроданы.
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