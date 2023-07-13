smi.today

4 418 подписчиков

В Чехии удивились украинским беженцам, едущим в отпуск на Украину

В Чехии удивились украинским беженцам, едущим в отпуск на Украину

Украинские беженцы едут из Чехии на родину в отпуск, сообщила газета Hlavné správy 13 июля. По информации издания, билеты из Чехии на Украину на июль и август распроданы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх