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Врач рассказал о важности витаминов при реабилитации после COVID-19

Врач рассказал о важности витаминов при реабилитации после COVID-19

Диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев сообщил, что на данный момент нет сведений о специфической роли тех или иных витаминов и микроэлементов в лечении COVID-19, однако их нехватка влечет за собой ухудшение здоровья и различные патологии .

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