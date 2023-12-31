Новогодние открытки 40-х годов

Новогодние открытки и плакаты военных лет (1941-1945) [26 шт.] Особую агитационную роль новогодняя поздравительная открытка сыграла во время Великой Отечественной войны, когда она и вернулась после нескольких десятилетий запретов.
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