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Командир аэроразведки: ВСУ избегают контактных боев с «Ахматом»

Командир аэроразведки: ВСУ избегают контактных боев с «Ахматом»

Украинские военные боятся вступать в контактный бой с бойцами батальона 291-го полка ВС РФ «Ахмат-Восток» и сразу убегают, что позволило ахматовцам продвинуться почти на 7 км в сторону Работино Запорожской области.

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