Ноги от ушей: дочь Орбакайте превращается в копию своей матери

Певица показала, чем Клавдия любит заниматься в свободное от учебы время. Кристина Орбакайте Anatoly Lomokhov/Global Look PressВ этом году новогодний эфир впервые за много лет пройдет без участия семьи Аллы Пугачевой.
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