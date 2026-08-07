Мужчины из Афганистана и Азербайджана ищут алчных русских женщин. В Ростовской области начали аннулировать гражданство из-за фиктивных браков

Мужчины из Афганистана и Азербайджана ищут алчных русских женщин. В Ростовской области начали аннулировать гражданство из-за фиктивных браковС начала 2026 года миграционная служба Ростовской области уже выявила две схемы, где семейные узы оказались лишь формальностью на бумаге.