© Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Блогерша и экс-участница шоу «Дом-2» Алена Рапунцель (настоящая фамилия — Савкина) сообщила в Telegram-канале, что снова оказалась в больнице.
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