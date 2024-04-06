Московскому трамваю — 125 лет

В честь юбилея 6 апреля на Лесной улице в Москве парадной колонной проедут трамваи разных поколений, а на площади Тверская Застава пройдет выставка исторических вагонов и автомобилей, сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии