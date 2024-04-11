Ищут виновника трагедии: врач отказался от Кунгурова накануне его смерти

Друзья артиста пойдут в полицию. Евгений Кунгуров Социальные сетиУбитые горем друзья Евгения Кунгурова пытаются найти объяснение тому, что случилось вечером 8 апреля, когда певец был найден мертвым под окнами дома на Зоологической улице.
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