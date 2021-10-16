Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Сейчас государственный долг Украины 90 миллиардов долларов. Коломойский предлагал Украине вступить в состав России и ...Стратег Ижак пред...
  • Володя Жерноклев
    трепло, хоть раз покажите, а то бла, бла, ..... ни кто в наказания не верит не мы, ни пиндосыДепутат Слуцкий п...
  • Василий
    Ну может хватит украм надежд на халяву - кончилась она - пиндосы далеко, а замерзающая жопа укронарода близко !!!«Отрезвление» Евр...

Центр «Движение без опасности» дал родителям советы по выбору детского кресла в авто

Центр «Движение без опасности» дал родителям советы по выбору детского кресла в авто

Данные ВОЗ демонстрируют снижение вероятности смерти при аварии на 90% при наличии детских кресел. Однако для этого необходимо выбрать качественный товар и соблюсти все правила безопасности, рассказали эксперты центра «Движение без опасности».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх