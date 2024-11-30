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Постпред РФ назвал антииранскую резолюцию недальновидной для МАГАТЭ

Постпред РФ назвал антииранскую резолюцию недальновидной для МАГАТЭ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил право Ирана ответить на «политически мотивированные» шаги западных стран после того, как Великобритания, Германия и Франция инициировали в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) ООН резолюцию против Тегерана.

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