Несмотря на то, что Steam – настоящий гигант, в компании Valve работает на удивлен...

Несмотря на то, что Steam – настоящий гигант, в компании Valve работает на удивление мало людейНесколько лет назад студия Wolfire Games бросила громкое обвинение Valve в монополизме, наносящем вред как разработчикам, так и игрокам.
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