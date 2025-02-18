Сенатор Шейкин рассказал, как граждан защитят от кибермошенников

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин в колонке для «Парламентской газеты» разобрал подготовленные Правительством РФ меры по борьбе с киберпреступлениями, направленными на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников.
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