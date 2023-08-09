Неожиданная родственница

Вы не представляете, в вымирающих деревнях даже интернет есть...

Виктор Белогорцев

инет есть, а вот до ближайшего магазина 15 км, до больницы 35 телефон выкинул, к нему еще уши надо вот и коровы пришли, молока принесли, доить надо