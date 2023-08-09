-Вадим, насыпьте ещё салатика! И бутерброд! Не стесняйтесь! – Лариса Станиславовна подала парню блюдо с бутербродами с икрой: для дорогого гостя ничего не жалко.
Неожиданная родственница
Комментарии
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Сергей ЮгЗапСиб
Вы не представляете, в вымирающих деревнях даже интернет есть...
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11 час.
Элеонора Коган
Да, вполне возможно.
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11 час.
Виктор Белогорцев
инет есть, а вот до ближайшего магазина 15 км, до больницы 35 телефон выкинул, к нему еще уши надо вот и коровы пришли, молока принесли, доить надо
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5 час.
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