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"На фиг никому не нужен". Шубенков рассказал, как поедет в Париж "через одно место"

"На фиг никому не нужен". Шубенков рассказал, как поедет в Париж "через одно место"

"На фиг никому не нужен". Шубенков рассказал, как поедет в Париж "через одно место" Известный барьерист дал большое интервью, в котором рассказал о жизни в изоляции сборной от соревнований Известный барнаульский барьерист, чемпион мира в беге на 110 метров 2015 года, легкоатлет Сергей Шубенков дал большое интервью изданию "Спорт-экспресс", в котором рассказал трёхкратной чемпионке Олимпийских игр по синхронному плаванию Алле Шишкиной, чем занимается во время изоляции российской сборной от международных стартов.

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