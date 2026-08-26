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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» подписал контракт с Карой на один сезон

«Сочи» подписал контракт с нападающим Владиславом Карой на один сезон.  Прошлый сезон 28-летний форвард начал в составе «Сибири» и набрал 6 (4+2) очков в 31 матче регулярного чемпионата Фонбет  КХЛ .

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