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Судя по всему, серией ракетных ударов по Киеву МО РФ удалось достать сборочные

Судя по всему, серией ракетных ударов по Киеву МО РФ удалось достать сборочные цеха БПЛА и места их хранения.

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