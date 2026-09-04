Рыба завелась в яме, которую 2 года назад разрыли коммунальщики на ул. Сеченова в Донецке Как сообщается, когда в июле 2024 во дворе забил фонтан, люди стали писать во все службы.
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