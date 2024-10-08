Россияне назвали важным безопасность площадки для бронирования жилья в поездках

"Авито Путешествия" открыл возможность бронировать отели по всей России, сообщили в компании. Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей.
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