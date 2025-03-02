Во Франции запретят продажу товаров, имеющих в составе «вечные химикаты»

С 1 января 2026 года Франция запретит продажу текстиля и косметики, содержащих «вечные химикаты» — токсичные вещества группы синтетических фторорганических соединений ПФАС, сообщает 28 февраля портал Euro Puls.
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