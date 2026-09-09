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Ивановские новости

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Пациенту в Ивановской области удалили опухоль пищевода после ФГДС

Пациенту в Ивановской области удалили опухоль пищевода после ФГДС

Пациент долго игнорировал ощущение кома в горле и затруднённое прохождение пищи. На приёме в поликлинике врач назначил ФГДС, которая выявила кровоточащую опухоль на стыке пищевода и желудка.

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