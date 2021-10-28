Мировое обозрение

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Число отравившихся роллами в сети кафе Империя пиццы в Бишкеке превысило 300 человек

Число отравившихся роллами в сети кафе Империя пиццы в Бишкеке превысило 300 человек

БИШКЕК, 28 окт - РИА Новости. Число отравившихся роллами в сети кафе Бишкека превысило 300, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава Киргизии.

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