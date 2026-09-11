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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «С учетом того, каким был износ шин в первой практике, в гонке можно ждать по шесть пит-стопов»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Испании , отметив сильный износ шин на трассе в Мадриде.

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