Новая выставка «Итальянская коллекция» откроется в Курске

<p style="text-align:justify"><strong>В галерее имени Дейнеки все желающие смогут увидеть 50 полотен XVll-XlX веков из коллекции музея, в их числе такие работы как «Портрет девочки» Федериго Бароччи, анонимный «Портрет Луки Питти», картины римских и неаполитанских караваджистов «Святое Семейство», «Апостол Петр», «Святая Екатерина Александрийская».