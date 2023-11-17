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Новая выставка «Итальянская коллекция» откроется в Курске

<p style="text-align:justify"><strong>В галерее имени Дейнеки все желающие смогут увидеть 50 полотен XVll-XlX веков из коллекции музея, в их числе такие работы как &laquo;Портрет девочки&raquo; Федериго Бароччи, анонимный &laquo;Портрет Луки Питти&raquo;, картины римских и неаполитанских караваджистов &laquo;Святое Семейство&raquo;, &laquo;Апостол Петр&raquo;, &laquo;Святая Екатерина Александрийская&raquo;.

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