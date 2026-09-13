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«Сибирь» проиграла 3 из 4 матчей на старте сезона КХЛ. Сегодня – 2:5 «Автомобилисту»

« Сибирь » уступила « Автомобилисту » (2:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это поражение стало третьим в сезоне для новосибирского клуба за четыре игры.

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