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Виртц травмировал голеностоп в матче за сборную Германии в Лиге наций. Срок возвращения хавбека «Байера» к тренировкам пока неясен

21-летний игрок получил травму в игре Лиги наций против Нидерландов (1:0).  Как сообщает пресс-служба леверкузенцев, срок возвращения игрока к тренировкам пока неясен.

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