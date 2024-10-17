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«Черный список»: Запад собирается бросить новый вызов России в виде FATF

«Черный список»: Запад собирается бросить новый вызов России в виде FATF

Стало известно, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ/FATF) собирается 22 октября 2024 года внести Россию, членство которой было приостановлено в конце февраля 2023 года, в свой «черный» список.

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