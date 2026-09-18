Как за пару часов высушить бельё в холодной квартире: 6 рабочих лайфхаков, от которых вы в восторге

Осень в самом разгаре, а отопление в доме всё не включают. Знакомая история? Влажный воздух превращает обычную сушку белья в настоящую пытку: джинсы остаются сырыми целые сутки, свитера висят как мокрые тряпки, а о том, чтобы быстро надеть любимую толстовку, можно только мечтать.
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