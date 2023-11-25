Володин обвинил в предательстве россиян, уехавших за границу после начала СВО

Natalia Ivanova Эти гражданЫ пока не сбежали из России с надеждой. что России придёт конец. Были постоянно на экранах телевизоров - какие твари проводят отбор и тащат этих ублюдков везде? СМИ в России полностью в руках либерастов и светлооких тушек. Худспа процветает!

МЕ Михаил Е От него, кажется, других списков ожидали. Чего стрелки-то переводить.