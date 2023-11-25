Вячеслав Володин обвинил в предательстве российских граждан, уехавших за границу после начала специальной военной операции (СВО) Москвы на Украине.
Володин обвинил в предательстве россиян, уехавших за границу после начала СВО
Комментарии
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Natalia Ivanova
Эти гражданЫ пока не сбежали из России с надеждой. что России придёт конец. Были постоянно на экранах телевизоров - какие твари проводят отбор и тащат этих ублюдков везде? СМИ в России полностью в руках либерастов и светлооких тушек. Худспа процветает!
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13 час.
МЕ
Михаил Е
От него, кажется, других списков ожидали. Чего стрелки-то переводить.
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13 час.
Natalia Ivanova
И Володин ошибается - эти ублюдки Россию не предавали - они всегда были такими и всегда ненавидели Россию и русских. А вот те кто навязывал нам их из всех утюгов - эти да - настоящие предатели.
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13 час.
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