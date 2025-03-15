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Царьград

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Не хочешь, а придется: Стармер не пожелал играть с Путиным в игры о перемирии

Не хочешь, а придется: Стармер не пожелал играть с Путиным в игры о перемирии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Запад не может позволить русскому лидеру Владимиру Путину «играть в игры» с соглашением о перемирии, выдвинутом США и Украиной после переговоров в Джидде.

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