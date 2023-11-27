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«Урал» победил «Краснодар», уступая 0:1. В лайве камбэк шел за 9.00

«Урал» победил «Краснодар» (3:1) в 16-м туре чемпионата России. Клуб из Екатеринбурга уступал 0:1 к 30-й минуте.

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