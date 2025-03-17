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Царьград

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Серийный убийца-футболист попытался свести счёты с жизнью в "Чёрном дельфине". И он не один такой

Серийный убийца-футболист попытался свести счёты с жизнью в "Чёрном дельфине". И он не один такой

Сразу два заключённых "Чёрного дельфина" попытались практически одновременно свести счёты с жизнью. Их спасли охранники во время обхода.

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Комментарии
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Галина Малыхина
А нужно ли было им сохранять жизнь? сами решили ведь, собаке собачья смерть...
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