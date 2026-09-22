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Царьград

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Трамп призвал к экономической изоляции Ирана на Генассамблее ООН

Трамп призвал к экономической изоляции Ирана на Генассамблее ООН

На Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп выступил с призывом к мировым странам объединить усилия для усиления давления на Иран, предотвратив его доступ к ядерному оружию.

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