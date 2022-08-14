Кайли Дженнер получила на день рождения редкую сумку Hermès Birkin за $100 000

Что подарить девушке, у которой всё есть? Ка вариант — чрезвычайно редкую сумку Hermès Birkin. 10 августа Крис Дженнер подарила дочери трёхцветную версию фирменной сумки роскошного лейбла на её 25-летие и, как сообщается, она стоит $100 000.