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Кайли Дженнер получила на день рождения редкую сумку Hermès Birkin за $100 000

Что подарить девушке, у которой всё есть? Ка вариант — чрезвычайно редкую сумку Hermès Birkin. 10 августа Крис Дженнер подарила дочери трёхцветную версию фирменной сумки роскошного лейбла на её 25-летие и, как сообщается, она стоит $100 000.

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