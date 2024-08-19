В осквернении кладбища после фотосессии обвинили жительницу Новосибирска

Очередная история про странное хобби и желание прославиться любой ценой произошла в Новосибирске. Общественники наткнулись в сети на ролик сомнительного содержания и намерены привлечь сибирячку к ответственности.
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