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Вечерний Новосибирск

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В осквернении кладбища после фотосессии обвинили жительницу Новосибирска

В осквернении кладбища после фотосессии обвинили жительницу Новосибирска

Очередная история про странное хобби и желание прославиться любой ценой произошла в Новосибирске. Общественники наткнулись в сети на ролик сомнительного содержания и намерены привлечь сибирячку к ответственности.

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