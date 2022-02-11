Видео дня: яркие моменты Кубка России по тяжёлой атлетике в Орле

В Орле завершился Кубок России по тяжёлой атлетике. На спортивной площадке ТМК «Гринн »собралось порядка двух сотен титулованных тяжелоатлетов со всей страны, которые на протяжении недели ставили рекорды, брали новые веса и завоёвывали медали.