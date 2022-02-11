Орелtimes

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горьковчанин
    Читать противно. Имитация деятельности и наказаний. Их что  лишили бизнеса и заставили вернуть незаконно нажитое?  Да...Почти 700 человек...
  • Дмитрий Арт
    На границе с Брян...
  • Леонид Ла Рошель
    А в Астраханской области в пойме этой дикушки -  просто немеряно. Стога можно собирать.  Правда, кто курил говорят, ч...Орловец нашёл дик...

Видео дня: яркие моменты Кубка России по тяжёлой атлетике в Орле

Видео дня: яркие моменты Кубка России по тяжёлой атлетике в Орле

В Орле завершился Кубок России по тяжёлой атлетике. На спортивной площадке ТМК «Гринн »собралось порядка двух сотен титулованных тяжелоатлетов со всей страны, которые на протяжении недели ставили рекорды, брали новые веса и завоёвывали медали.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх