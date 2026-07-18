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Мнение: «КНР и ЕС не смогут полностью разорвать взаимоотношения», – Сергей Михневич

Мнение: «КНР и ЕС не смогут полностью разорвать взаимоотношения», – Сергей Михневич

Ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Сергей Михневич в эфире программы «Мнение» прокомментировал сделанное политиками Евросоюза заявление о том, что Китай стал «серьезным стратегическим вызовом» для Европы.

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