Мнение: «КНР и ЕС не смогут полностью разорвать взаимоотношения», – Сергей Михневич

Ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Сергей Михневич в эфире программы «Мнение» прокомментировал сделанное политиками Евросоюза заявление о том, что Китай стал «серьезным стратегическим вызовом» для Европы.