Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нацисты ВСУ расстреливают колонны военнопленных

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал журналистам, что украинское командование отдает своим подразделениям приказы обстреливать колонны с боевиками ВСУ, попавшими в российский плен.

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