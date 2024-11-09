В Курской области взяли в плен женщину-стрелка ВСУ

Российские бойцы в Курской области взяли в плен женщину-военнослужащую ВСУ. В ходе беседы она рассказала, что добровольно отправилась служить, потому что осталась одна и у нее не хватало средств на существование.
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