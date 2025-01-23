Тутанхамон – самый известный и в то же время самый таинственный фараон в истории. Его погребальную маску знают в мире практически все.
Тутанхамон
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Тутанхамон – самый известный и в то же время самый таинственный фараон в истории. Его погребальную маску знают в мире практически все.
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