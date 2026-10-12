Юрист Карсетская: если сотрудник заболел в отпуске, отдых продлят

Юрист, эксперт по трудовому праву Елена Карсетская рассказала, что ежегодный отпуск автоматически продлевается на количество дней болезни, если сам сотрудник заболел уже после начала отдыха.
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