Жители Кемерова пришли сдать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус сити холле»

Сибиряки прилетели в Подмосковье на соревнования, которые теперь, скорее всего, будут отменены.Жители Кемерова, волей случая оказавшиеся в Подмосковье, пришли на станцию переливания крови, чтобы помочь пострадавшим от теракта в «Крокус сити холле».