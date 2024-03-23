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Жители Кемерова пришли сдать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус сити холле»

Жители Кемерова пришли сдать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус сити холле»

Сибиряки прилетели в Подмосковье на соревнования, которые теперь, скорее всего, будут отменены.Жители Кемерова, волей случая оказавшиеся в Подмосковье, пришли на станцию переливания крови, чтобы помочь пострадавшим от теракта в «Крокус сити холле».

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