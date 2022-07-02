Эксперт посчитал во сколько обойдется Германии отказ от газа РФ

2 июля Йенс Эрхардт, который является экономистом, а также экспертом по фондовому рынку, заявил, что отказ правительства Германии продолжать поставки газа из Российской Федерации обойдется государству в 1 триллион евро.
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