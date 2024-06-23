Откройте мир уникальности: 27 предметов, существующих в единственном экземпляре

Взгляните на вещи, которые сохранились единственными в своем роде. Археологические находки раскрывают нам множество деталей о прошлом, однако среди них бывают по-настоящему уникальные экземпляры, что делает их бесценными.
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