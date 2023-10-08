Орловская власть решила охранять животных от свиней

Региональное правительство утвердило требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также эксплуатации транспортных магистралей на территории Орловской области.
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