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«Калашников» передал партию беспилотников «Куб» в рамках гособоронзаказа

«Калашников» передал партию беспилотников «Куб» в рамках гособоронзаказа

Вчера 124 прочитали АО Концерн «Калашников» выполнило опережающую отгрузку управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) «Куб», предусмотренную государственным контрактом, в адрес заказчика.

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