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США и Южная Корея призвали Северную Корею к ядерному разоружению

США и Южная Корея призвали Северную Корею к ядерному разоружению

Направление дипломатической работы в сфере ядерного разоружения корейского полуострова призвали активизировать власти КНДР помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Со Хун.

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