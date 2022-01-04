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Главврач Витебской больницы рассказал о состоянии пострадавших в ДТП российских туристов

Главврач Витебской больницы рассказал о состоянии пострадавших в ДТП российских туристов

Главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич сообщил, что в Россию уедут порядка 30-35 человек для продолжения лечения амбулаторно, остальным продолжат оказывать всю необходимую помощь в Витебске, передает "Sputnik Беларусь".

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