Самолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Новосибирска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Ямал». Экипаж рейса, летевшего из Горно-Алтайска в столицу региона, принял решение приземлиться в административном центре Сибирского федерального округа из-за технической неисправности.
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