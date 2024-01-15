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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Самолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска

Самолет авиакомпании «Ямал» совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Новосибирска совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Ямал». Экипаж рейса, летевшего из Горно-Алтайска в столицу региона, принял решение приземлиться в административном центре Сибирского федерального округа из-за технической неисправности.

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